Садовод со стажем рассказал, как формировать правильные кусты ежевики на дачном участке

Посадив куст на дачном участке, надо обрезать побеги на высоту 30 см, удалить слабые, истонченные, засохшие, поврежденные ветки.

Каждой весной также делаем обрезку. Сохраняем в середине до 10 веток-однолеток, они со временем будут давать плоды.

Осенью срезаем их до высоты в полтора метра. Боковые приросты уменьшаем до 2-3 почек.

Весеннюю обрезку сопровождаем подвязкой. Побеги должны быть укреплены опорами. В июне срезаем молодые стебли, выросшие до метра, на 5-10 см.

Боковые побеги, подросшие до 60 см, обрезаем на 20 см.

Такие действия дают возможность ежевике отрастить новые побеги. Старые после завершения плодоношения надо вырезать под корень.

Сломанные, больные ветки нужно убирать в любое время года, те, что подмерзли, срезаем рано по весне.