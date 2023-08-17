Опытный цветовод назвал неприхотливые виды цветов, которые легко разводить в саду

14:29 2023-08-17

Неприхотливые многолетники могут стать основой шикарной цветочной композиции, разрастаясь от года к году, они будут делаться только красивее.

Превосходные тенелюбивые растения для сада: аквилегия, дицентра, анемон, купена, ирис, бадан, хоста, примула, барвинок, астильба.

Однолетние культуры: бегония, бальзамин (многолетник, который выращиваем как однолетник), бораго (очень неприхотливый, растет при любых условиях), растет самосевом.

Засухоустойчивые растения - седум, лилия, эхинацея. Однолетники для дачи: гацания, портулак, бархатцы, эхиум, вьюнок, кореопсис.

Нетребовательные к грунту: аквилегия, примула, брунера, рудбекия, флокс, хоста, ирис. Однолетние экземпляры: кермек, календула, алиссум, арктотис.

Декоративные кусты: дерен, барбарис обыкновенный, чубушник, спирея, шиповник, жимолость, сирень.

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