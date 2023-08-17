Опытный цветовод назвал неприхотливые виды цветов, которые легко разводить в саду

Превосходные тенелюбивые растения для сада: аквилегия, дицентра, анемон, купена, ирис, бадан, хоста, примула, барвинок, астильба.
Однолетние культуры: бегония, бальзамин (многолетник, который выращиваем как однолетник), бораго (очень неприхотливый, растет при любых условиях), растет самосевом.
Засухоустойчивые растения - седум, лилия, эхинацея. Однолетники для дачи: гацания, портулак, бархатцы, эхиум, вьюнок, кореопсис.
Нетребовательные к грунту: аквилегия, примула, брунера, рудбекия, флокс, хоста, ирис. Однолетние экземпляры: кермек, календула, алиссум, арктотис.
Декоративные кусты: дерен, барбарис обыкновенный, чубушник, спирея, шиповник, жимолость, сирень.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__