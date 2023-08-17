Нужно ли снимать аккумулятор в сильный мороз: важно знать

Опытные автовладельцы часто раздумывают, стоит ли снимать аккумулятор в такие моменты.

Аккумуляторная батарея, основанная на технологии кислоты и свинца, зависит от температуры электролита. При низких температурах, как например -30 градусов, её характеристики значительно ухудшаются. Пусковой ток и ёмкость сокращаются практически вдвое.

Вынимая аккумулятор и храня его в тепле в морозные ночи, можно избежать проблем при попытке запуска. Это также помогает предотвратить недозаряд батареи, который часто возникает при низких температурах.

Если решено снять аккумулятор, его можно также подзарядить перед установкой. Однако рекомендуется дать батарее постоять около 1-1,5 часов перед этим.