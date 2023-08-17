Из-за фильма «Барби» девушки стали массово бросать своих парней

Фильм «Барби», который вышел на большие экраны пару месяцев назад, уже успел наделать много шума, побить рекорды по кассовым сборам. А также - родить множество трендов, от розовых образов до бьюти-процедур.

Но, как сообщает Супер.ру, это тоже не все. Оказывается, многие девушки после просмотра картины массово разрывают отношения с партнерами.

Пользовательницы TikTok при этом делятся душераздирающими историями. К примеру, одна бросила парня, поняв, что достойна лучшего. Другая - потому, что бойфренд не разделял ее эмоций от кино.

Психотерапевт Николас Балайшис и консультант по психическому здоровью Келли Минтер считают: все дело в том, что «Барби» просто оголяет разногласия, которые прежде замалчивались. Чаще всего недопонимания касаются психологического либо физического насилия и обесценивания.

Эксперты полагают: фильм вполне серьезно может быть «соломинкой, которая сломает верблюду хребет».

Но и переусердствовать не стоит, предостерегли Минтер и Балайшис. Если после просмотра фильма всплыли забытые противоречия либо в отношениях появились трещины, лучше все обсудить. И точно не надо расставаться, если молодому человеку просто не понравился фильм.