Садовод со стажем назван основные причины засыхания малины на этапе созревания ягод

Если вы заметили такое явление у себя, когда ягоды вдруг в самую фазу созревания начинают засыхать, а куст вянет, попробуйте разобраться в причинах.
Основные факторы увядания и усыхания ягодника, появления жухлых желтых листьев и омертвения побегов могут быть следующими:
растение испытывает сильную жажду в жару;
посадки сделаны слишком густо:
малине не хватает азота;
растение поражено галлицей;
малинник заражен грибковой инфекцией.
Чтобы решить проблему с вредителями, опрыскайте растения Интавиром или другими подобными препаратами. Для борьбы с грибком используем бордоскую жидкость.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__