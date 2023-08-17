Садовод со стажем назван основные причины засыхания малины на этапе созревания ягод

Если вы заметили такое явление у себя, когда ягоды вдруг в самую фазу созревания начинают засыхать, а куст вянет, попробуйте разобраться в причинах.

Основные факторы увядания и усыхания ягодника, появления жухлых желтых листьев и омертвения побегов могут быть следующими:

растение испытывает сильную жажду в жару;

посадки сделаны слишком густо:

малине не хватает азота;

растение поражено галлицей;

малинник заражен грибковой инфекцией.

Чтобы решить проблему с вредителями, опрыскайте растения Интавиром или другими подобными препаратами. Для борьбы с грибком используем бордоскую жидкость.