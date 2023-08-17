Огородный эксперт рассказал о простых действиях, которые помогут огурцам плодоносить до поздней осени

Чтобы поддержать свои огурцы и придать им сил для продолжения активного плодоношения, сделайте такую подкормку.
Наполняем десятилитровое ведро крапивой и другими сорняками, берем траву целиком с корнями. Мелко рубим все.
Теперь заливаем на три четверти водой, ставим на солнце, чтобы пошел процесс брожения. Две недели ждем, потом процеживаем и размешиваем с обычной водой.
Если надо поливать часто, то готовим раствор 1:10, если раз в неделю - 1:5.
Другой способ подкормки: готовим дрожжевую водичку и оставляем бродить на солнце два часа. Потом разбавляем водой в соотношении 1:10.
Можно использовать янтарную кислоту. Применяем ее после проведенной обработки, через неделю. Можно также совместить кислоту с препаратом на основе сенной палочки.
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