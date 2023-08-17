Почему опытные водители не складывают боковые зеркала на парковке: важно знать

Для тех машин, где такая функция не предусмотрена, водители могут сложить зеркала вручную. Это может показаться удобным решением при парковке или стоянке, чтобы избежать повреждений.

Однако опытные автомобилисты предпочитают оставить зеркала в исходном положении и не использовать функцию складывания. Почему так происходит?

На первый взгляд, сложенные зеркала кажутся хорошей идеей, чтобы избежать столкновений и повреждений при парковке. Однако этот метод имеет свои недостатки.

Оставив зеркала сложенными, вы можете поощрить других водителей не быть так осторожными вблизи вашей машины.

Если они видят сложенные зеркала, они могут подумать, что дополнительное пространство освобождено, и не уделять должного внимания дистанции при парковке рядом с вашим автомобилем. В результате ваш автомобиль может получить царапины и повреждения от недостаточно осторожных водителей.