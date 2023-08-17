Полиэтиленовая пленка в автомобиле: необычное решение для водителей

Но зачем она нужна в машине? Особенно важным она становится в холодное время года - зимой и ранней весной.

Для владельцев машин без гаража полиэтиленовая пленка может стать настоящим спасением. Оставив автомобиль на ночь на улице, существует высокий риск образования наледи на ветровом стекле. Плёнка приходит на помощь в предотвращении этой неприятности.

Использовать пленку очень просто. Вечером водитель просто накрывает переднее стекло этим материалом.

Полезно также покрыть пленкой кузов, особенно если автомобиль недавно был вымыт. Это защитит поверхности от образования льда и снега. К утру, достаточно снять пленку, и машина будет свободной от осадков.