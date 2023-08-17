Дачный эксперт рассказал, чем полезен одуванчик для выращивания огородных растений

Произрастая на дачном участке, одуванчик аккумулирует в почве полезные бактерии, которые защищают томаты от грибных инфекций, фузариоза.

В цветах содержится цикорная кислота, она связывает железо в земле, не позволяя возбудителям болезней размножаться.

Одуванчик выделяет этилен, который помогает быстрее расти и созревать огородным культурам.

В связи с этим одуванчик целесообразно высаживать в теплицах, где растут томаты и другие овощи. Также, обитая рядом с фруктовыми деревьями, одуванчик приближает созревание плодов.

В почве, где растет одуванчик, образуется гумус с нейтральной кислотностью. Он подходит для большинства огородных растений.

Возле одуванчиков часто прокладывают ходы дождевые черви, способствуя разрыхлению грунта.

Корни растения проходят вглубь земли, разлагаются там, вентилируют ее, улучшая качество и структуру.

Из одуванчиков готовятся полезные удобрения и средства для борьбы с вредителями.

А еще это растение с лекарственными свойствами, и также оно используется в кулинарии (варенье, салаты и другие блюда).