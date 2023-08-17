Иосиф Пригожин не захотел сравнивать Аллу Пугачеву с Клавдией Шульженко

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он против разделения артистов на эшелоны, а также присвоением им номеров, сообщает Рrozvezd.info.

По словам телеведущего, номером один можно быть даже на кладбище. А сравнение Аллы Пугачевой с Клавдией Шульженко вообще не корректно.

Не может существовать вторая Мадонна или второй Майкл Джексон, подчеркнул Пригожин.

Странные люди у нас. Все время ищут сравнения. Первая Алла Пугачева, или вторая, тридцать первая.

Но она не может быть Клавдией Шульженко, Иосифом Кобзоном, Фрэнком Синатрой, Валерией. У нее - свое творческое лицо. Репертуар совсем другой. И он далек от композиций Клавдии Шульженко, — заявил Абзацу 54-летний Иосиф Пригожин.