3 простых и бюджетных средства для избавления от неприятного запаха в салоне автомобиля

Вам понадобятся доступные и простые средства, которые, к тому же, есть практически в каждом доме.
Лучше всего в том, что некоторые из этих средств не только маскируют запах, но и абсорбируют его, оставляя салон свежим.
Эффект от применения этих средств проявляется уже через несколько часов после их использования в автомобиле.
Избавиться от запаха в автомобиле можно с помощью таких продуктов:
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Пищевая сода: Это универсальное средство, которое можно найти в большинстве кухонных шкафов. Она способна абсорбировать запахи, улучшая атмосферу в салоне. Просто посыпьте немного соды на блюдце и оставьте его в автомобиле на ночь.
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Измельченный активированный уголь: Этот природный абсорбент прекрасно борется с неприятными запахами. Просто разложите немного угля в миске и поместите ее в салон автомобиля. Уголь будет впитывать запахи, делая воздух чище.
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Молотый кофе: Кофе не только обладает ярким ароматом, но и способен скрыть неприятные запахи. Положите немного молотого кофе на блюдце и оставьте в машине на ночь.
Следует помнить, что использование кофе может придать салону характерный аромат.
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