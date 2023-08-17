3 простых и бюджетных средства для избавления от неприятного запаха в салоне автомобиля

Вам понадобятся доступные и простые средства, которые, к тому же, есть практически в каждом доме.

Лучше всего в том, что некоторые из этих средств не только маскируют запах, но и абсорбируют его, оставляя салон свежим.

Эффект от применения этих средств проявляется уже через несколько часов после их использования в автомобиле.

Избавиться от запаха в автомобиле можно с помощью таких продуктов:

Пищевая сода: Это универсальное средство, которое можно найти в большинстве кухонных шкафов. Она способна абсорбировать запахи, улучшая атмосферу в салоне. Просто посыпьте немного соды на блюдце и оставьте его в автомобиле на ночь. Измельченный активированный уголь: Этот природный абсорбент прекрасно борется с неприятными запахами. Просто разложите немного угля в миске и поместите ее в салон автомобиля. Уголь будет впитывать запахи, делая воздух чище. Молотый кофе: Кофе не только обладает ярким ароматом, но и способен скрыть неприятные запахи. Положите немного молотого кофе на блюдце и оставьте в машине на ночь.

Следует помнить, что использование кофе может придать салону характерный аромат.