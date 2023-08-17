Дачный эксперт рассказал, что посадить на грядку после чеснока в августе

Выделите часть грядки, где раньше рос чеснок, для посадок редьки. Урожай поспеет быстро.

Остальную часть грядки можно использовать под выращивание зелени.

Выберите дайкон, черную или зеленую редьку. Высаживаем на расстоянии в 30 см друг от друга.

Между рядами должно быть расстояние в 40 см. Глубина посева - 2 см.

Когда увидим всходы, надо сразу припудрить их золой, чтобы не водились крестоцветные блошки.

Можно выращивать хороший урожай редьки там, где раньше росли огурцы, помидоры, чеснок, бобовые.