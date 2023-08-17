5 способов применения зубной пасты в автомобиле, о которых не знают многие водители

Это не случайно, так как некоторые составы обладают отличными полирующими и абразивными свойствами, ценными для опытных водителей. Вот как можно использовать зубную пасту в автомобильных целях.

Борьба со светлыми пятнами: Зубная паста эффективно устраняет светлые пятна, которые могут появиться на поверхностях кузова или стекла после долгого стояния автомобиля на улице.

Полировка стекол и фар: Простой и недорогой способ отполировать стекла и фары автомобиля. Особенно подходят пасты с отбеливающим эффектом. Для работы потребуется мягкая фетровая ткань.

Скрытие мелких царапин: Зубная паста может помочь скрыть неглубокие царапины на лакокрасочном покрытии кузова. Отбеливающую пасту иногда используют для тщательного втирания в течение 2-3 минут.

Против запотевания зеркал заднего вида: Паста, нанесенная на зеркало заднего вида, поможет предотвратить запотевание. Однако следует избегать обработки лобового стекла, чтобы избежать ослепительных бликов от фар встречных машин.