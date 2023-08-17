5 способов применения зубной пасты в автомобиле, о которых не знают многие водители

18:26 2023-08-17

Опытные автомобилисты часто имеют зубную пасту в своем арсенале для автомобиля или гаража.

Это не случайно, так как некоторые составы обладают отличными полирующими и абразивными свойствами, ценными для опытных водителей. Вот как можно использовать зубную пасту в автомобильных целях.

  1. Борьба со светлыми пятнами: Зубная паста эффективно устраняет светлые пятна, которые могут появиться на поверхностях кузова или стекла после долгого стояния автомобиля на улице.

  2. Полировка стекол и фар: Простой и недорогой способ отполировать стекла и фары автомобиля. Особенно подходят пасты с отбеливающим эффектом. Для работы потребуется мягкая фетровая ткань.

  3. Скрытие мелких царапин: Зубная паста может помочь скрыть неглубокие царапины на лакокрасочном покрытии кузова. Отбеливающую пасту иногда используют для тщательного втирания в течение 2-3 минут.

  4. Против запотевания зеркал заднего вида: Паста, нанесенная на зеркало заднего вида, поможет предотвратить запотевание. Однако следует избегать обработки лобового стекла, чтобы избежать ослепительных бликов от фар встречных машин.

  5. Защита фар от дождя: Нанесение тонкого слоя зубной пасты на фары и их протирание тканью до прозрачности, без смывания водой, поможет увеличить срок чистоты фар при дождливой погоде.

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