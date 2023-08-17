2 метода, облегчающих запуск двигателя в сильные морозы

С возрастом машины и аккумулятора возрастают трудности при запуске в холодные зимние утра или после длительного простоя в низких температурах. Но существуют два простых метода, которые помогут облегчить этот процесс.

Как справиться с запуском двигателя в сильные морозы При температуре около -10 градусов Цельсия запуск автомобиля вряд ли вызовет значительные трудности. Однако когда термометр показывает -20 градусов и ниже, могут возникнуть сложности, особенно если автомобиль стоял на морозе длительное время. Чтобы избежать проблем и предотвратить повреждение аккумулятора и двигателя, можно использовать следующие методы.