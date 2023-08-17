2 метода, облегчающих запуск двигателя в сильные морозы

С возрастом машины и аккумулятора возрастают трудности при запуске в холодные зимние утра или после длительного простоя в низких температурах. Но существуют два простых метода, которые помогут облегчить этот процесс.
Как справиться с запуском двигателя в сильные морозы При температуре около -10 градусов Цельсия запуск автомобиля вряд ли вызовет значительные трудности. Однако когда термометр показывает -20 градусов и ниже, могут возникнуть сложности, особенно если автомобиль стоял на морозе длительное время. Чтобы избежать проблем и предотвратить повреждение аккумулятора и двигателя, можно использовать следующие методы.
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Отключение аккумулятора: Если автомобиль будет стоять на морозе в течение продолжительного времени, рекомендуется снять аккумулятор. Это особенно важно при ожидании сильных морозов. Зимние перепады температур могут снизить уровень заряда аккумулятора. Перед поездкой его можно вернуть на место, и двигатель запустится без лишних усилий.
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Использование сцепления: Если ваш аккумулятор надежный, перед запуском двигателя в сильные морозы выжмите педаль сцепления. Это особенно полезно, так как масло в двигателе и коробке передач становится гуще при низких температурах. Сцепление, выжатое до запуска, облегчит стартеру задачу. После пуска двигателя, педаль сцепления можно отпустить через 15-20 секунд, чтобы снизить нагрузку на двигатель и облегчить работу стартера.
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