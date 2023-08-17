Что делать, если дверь автомобиля примерзла: простой способ решения проблемы

Например, забыть протереть уплотнители после посещения мойки, или не проветривать салон, что создает высокую влажность и образует лед.

Как поступить, если дверь заперлась и не поддается открытию? Решение ситуации существует, но сперва стоит разобраться, какие действия следует избегать.

Неверный подход Многие автовладельцы начинают сильно дергать дверь, пытаясь ее открыть. Это действие может привести к отрыву уплотнительной резинки или, в худшем случае, повредить механизмы.

Правильное решение Вместо резких рывков следует аккуратно постучать по периметру двери. Это может помочь разрушить ледяную корку. Такой метод бережнее и несет меньше риска повреждения.

Если стуки не привели к результату, можно воспользоваться специальным антиледовым средством. Попадание этой жидкости в маленькую щель может помочь растопить лед.