3 секрета поддержания постоянной чистоты в салоне автомобиля

Однако накопление мусора может быстро нарушить этот порядок.
Несмотря на быструю аккумуляцию грязи, можно обеспечить долгосрочную чистоту, следуя нескольким простым правилам.
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Создание «зоны для перекуса» Понимая, что в автомобиле возможно понадобится перекусить, особенно во время длительных поездок, владельцу стоит предоставить пассажирам место для употребления пищи. Это может быть контейнер из ванной, который служит подставкой для посуды и помогает избежать разбросанных остатков.
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Использование формочек Чтобы минимизировать скопление мусора, можно разместить бумажную или силиконовую формочку для кекса в подстаканнике. Таким образом, крошки и пятна будут собираться на формочке, легко заменяемой или моющейся в случае с силиконовой.
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применение соды Гидрокарбонат натрия, или сода, оказывается полезным в сохранении чистоты. Она эффективно удаляет пятна с разных поверхностей, включая ткань, кожу и пластмассу. Кроме того, сода обладает сорбентными свойствами и способствует устранению неприятных запахов из салона автомобиля.
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