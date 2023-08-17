3 секрета поддержания постоянной чистоты в салоне автомобиля

Однако накопление мусора может быстро нарушить этот порядок.

Несмотря на быструю аккумуляцию грязи, можно обеспечить долгосрочную чистоту, следуя нескольким простым правилам.

Создание «зоны для перекуса» Понимая, что в автомобиле возможно понадобится перекусить, особенно во время длительных поездок, владельцу стоит предоставить пассажирам место для употребления пищи. Это может быть контейнер из ванной, который служит подставкой для посуды и помогает избежать разбросанных остатков.

Использование формочек Чтобы минимизировать скопление мусора, можно разместить бумажную или силиконовую формочку для кекса в подстаканнике. Таким образом, крошки и пятна будут собираться на формочке, легко заменяемой или моющейся в случае с силиконовой.