Устранение следов от дворников на лобовом стекле: трюк для водителей

Но есть способ избавиться от этой неприятной проблемы, который не все знают. Первая мысль, которая приходит в голову, – заменить щетки дворников. Однако иногда проблема не в них. Попробуйте сначала поменять местами старые щетки. Если полосы остаются, то уже можно думать о приобретении новых.

Однако, если замена щеток не решает проблему, стоит обратить внимание на состояние пружин, которые обеспечивают давление щеток на стекло.

Если ваш автомобиль не молодой, то пружины могли износиться, что снижает давление дворников на стекло. Это особенно актуально для водителей, которые поднимают щетки в зимний период, чтобы они не замерзли к стеклу.

Что можно сделать Вы можете заменить изношенную пружину. Если вам пытаются продать ее только в комплекте со щеткой или даже с трапецией, вы можете попробовать восстановить старую пружину, огнув один виток и создав крючок для фиксации на щетках.

Этот метод поможет вам избавиться от нежелательных следов на лобовом стекле и поддерживать хороший вид при движении на дороге.