5 ошибок, которые допускают водители для экономии топлива

Однако не все методы, которые они выбирают, действительно эффективны. Некоторые из них, наоборот, могут повысить расход топлива. Давайте рассмотрим, какие ошибки чаще всего совершают водители в своей стремлении сэкономить.

Прогрев двигателя: Существует миф о том, что длительный прогрев автомобиля позволяет уменьшить расход топлива. Однако современные инжекторные двигатели не требуют длительного прогрева, и это может быть скорее вредным для топливоэкономии.

Высокооктановый бензин: Идея заправлять бензином с более высоким октановым числом для экономии топлива неверна. Это не только может повысить расход топлива, но и вызвать проблемы с работой двигателя.

Оставление двигателя работающим: Многие думают, что при коротких остановках стоит оставлять двигатель работающим, чтобы сэкономить топливо на пуске. Однако при повторном запуске тратится примерно столько же топлива, как и при холостом ходе, а иногда и больше.

Езда на «нейтралке»: Существует миф, что частое использование «нейтральной» передачи позволяет сэкономить топливо. Однако это может привести к опасным ситуациям на дороге и даже ДТП.