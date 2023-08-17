2 способа ускорить прогрев салона автомобиля: интересные лайфхаки

Тем, у кого нет автоподогрева, приходится искать способы быстрого прогрева салона. Помимо популярных подогревов сидений, существуют несколько интересных автомобильных хитростей, которые могут значительно ускорить этот процесс.

Активация рециркуляции воздуха

Многие водители обращают внимание на загадочную кнопку с изображением автомобиля и стрелки, но далеко не все понимают её назначение. При нажатии на эту кнопку заслонка ограничивает приток воздуха с улицы, блокируя его поток.

В результате внутренний воздух перестаёт быстро остужаться, и салон становится теплее.

Парковка в защищенном месте

Если у вас нет гаража, выбирайте места для парковки так, чтобы минимизировать воздействие ветра. Это может быть прямо перед зданием или в местах, где автомобиль будет защищен от проникающего холодного потока.

К тому же, выбор места под тёплыми трубами может дополнительно способствовать более быстрому прогреву салона.