Цветовод со стажем рассказал, как посадить пионы и дать им правильный уход

Высаживаем на солнце или в полутени, копаем ямку 70х70х70, наполняем ее перегноем, древесной золой (2 л), нитрофоской (150 г).

Чтобы получить крупные верхушечные соцветия, в первый год зацветания боковые бутоны убираем.

Подкармливаем пионы два раза, делается это после полива или после дождя, совмещается с рыхлением.

Посадки мульчируем темными опилками.

Зацветают пионы на второй год. Семенные коробочки сразу срезаем, чтобы они не забирали у растения силу.

Под разросшиеся пионы ставим колышки, чтобы он поддерживали ветки с тяжелыми бутонами.

Пионы сильно привлекают муравьев сладким соком бутонов. Муравьи способствуют усыханию цветов. Чтобы их отпугнуть, опудриваем пионы табачной пылью.