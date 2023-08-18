Эксперты объяснили, после выпитого кофе могут кофе трястись руки

Кофе по праву считается одним из самых популярных напитков. Многие начинают свой день с чашечки ароматного кофе, чтобы получить порцию бодрствования и энергии.

Но некоторые могут заметить, что после кофе вдруг начинают дрожать руки. Почему?

Главная причина - содержание в нем кофеина. Это стимулирующее вещество, влияющее на центральную нервную систему. Кофеин стимулирует высвобождение адреналина, что может вызвать повышенную частоту сердечных сокращений, увеличение давления и дрожание рук.

У каждого человека - свой уровень чувствительности. Некоторые могут потреблять кофе большими дозами, при этом не испытывая дрожания рук. А у других даже небольшое количество кофеина вызывает такую реакцию.

Чувствительность к кофеину зависит от генетических особенностей, метаболизма и даже психологического состояния.

Медики советуют при возникновении дрожания рук после употребления кофе сократить дозу кофеина. Избегать очень крепкого кофе. Выпивать напиток параллельно с едой, а не на пустой желудок.

Помочь также должно употребление большего количества воды.

Если после принятых мер дрожь в руках после употребления кофе будет сохраняться и беспокоить, лучше обратиться к врачу для консультации.