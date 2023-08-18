Как кабачки попали в Россию, а приготовленные из них блюда стали достоянием мировой кухни

Считается, что кабачки попали в Россию в 19-м веке. Их привезли из Турции и Греции, и эта неприхотливая культура быстро освоила огороды средней полосы. Сегодня один из крупнейших регионов выращивания кабачков в России - Краснодарский край.

Блюд из кабачков придумано великое множество. Их жарят, тушат, запекают, фаршируют. Они сочетаются с мясом, но могут выступать и в качестве самостоятельной закуски.

Российские хозяйки дополнили кабачки еще одним блюдом - оладьями.

Оладьи на столы в Руси попали в середине 16-го века. Их жаловал сам Иван Грозный, оладьи подавали на завтрак Екатерине II . Не удивительно, что жители страны быстро приспособили под это блюдо и новую на тот момент культуру.

Один из рецептов из кабачков, изобретенный в СССР, даже вошел в кулинарную книгу 1952-го года. Это - пюре со сливочным маслом, которое вкусно и полезно даже тем, кто сидит на диете.