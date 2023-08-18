Сергей Соседов объяснил, почему в свои 55 лет все еще живет с мамой

10:35 2023-08-18

Смерть отца телеведущего стала ударом для семьи. Чтобы помочь матери справиться с горем, шоумен не решился ее покинуть.

Коллега Сергея Соседова, телеведущая Лера Кудрявцева назвала музыкального критика замечательным сыном, который с любовью заботится о матери.

Сергей живет с мамой  и говорит, что им хорошо вдвоем. У Сергея есть старший брат, однако отношения с ним не очень.

Ни с ним, ни с племянниками Соседов, к сожалению, не общается, что причиняет ему боль, — писала она.

Блондинка понимает, что ведущий принял решение остаться с матерью из-за кончины отца. 

Сергей еще больше сблизился с матерью, которую очень бережет, — отмечала звезда.

Недавно 55-летний Сергей Соседов в интервью Валерии Гай Германике рассказал о самом трудном моменте в жизни. Он все еще с болью говорит о тяжелой болезни отца, ставшей причиной его угасания. Мать шоумена тяжело пережила утрату.

Если бы я отделился, ей стало бы совсем плохо. Мы сейчас друг для друга… то, что надо. И она, несмотря на возраст, в хорошей форме.

Я понимаю, что ее нужно поддерживать в этой форме. Чтобы она ходила к врачам, отдыхала, я на себя беру какие-то обязанности по дому. Могу и приготовить, голодным точно не умру, — заметил Соседов.

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