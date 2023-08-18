Сергей Соседов объяснил, почему в свои 55 лет все еще живет с мамой

Коллега Сергея Соседова, телеведущая Лера Кудрявцева назвала музыкального критика замечательным сыном, который с любовью заботится о матери.
Сергей живет с мамой и говорит, что им хорошо вдвоем. У Сергея есть старший брат, однако отношения с ним не очень.
Ни с ним, ни с племянниками Соседов, к сожалению, не общается, что причиняет ему боль, — писала она.
Блондинка понимает, что ведущий принял решение остаться с матерью из-за кончины отца.
Сергей еще больше сблизился с матерью, которую очень бережет, — отмечала звезда.
Недавно 55-летний Сергей Соседов в интервью Валерии Гай Германике рассказал о самом трудном моменте в жизни. Он все еще с болью говорит о тяжелой болезни отца, ставшей причиной его угасания. Мать шоумена тяжело пережила утрату.
Если бы я отделился, ей стало бы совсем плохо. Мы сейчас друг для друга… то, что надо. И она, несмотря на возраст, в хорошей форме.
Я понимаю, что ее нужно поддерживать в этой форме. Чтобы она ходила к врачам, отдыхала, я на себя беру какие-то обязанности по дому. Могу и приготовить, голодным точно не умру, — заметил Соседов.
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