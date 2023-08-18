Полуторагодовалый мальчик погиб в Солигорске от удара тока от работающего фена

Полуторагодовалый кроха погиб в Солигорске от удара током, сообщает Белта со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 17-го августа. 24-летняя мама купала своего сына. Женщина ненадолго отлучилась из ванной, оставив ребенка без присмотра. Малыш случайно опрокинул в воду включенный в розетку фен. Ребенок в результате получил смертельный удар током.

Место происшествия осмотрели следователь и специалисты УГКСЭ по Минской области. Специалисты опросили очевидцев, назначена судебно-медицинскую экспертизу.

Солигорским райоделом СК в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.