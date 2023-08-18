Образ Ким Чен Ына как супервождя культивировался с детства

Ким Чен Ын с самого раннего детства стал в Северной Корее объектом особого внимания. Согласно официальной биографии лидера КНДР, его молодость прошла за пределами страны.

Более того - он учился в Швейцарии под псевдонимом (чтобы скрыть свое происхождение).

Эта часть прошлого Ким Чен Ына способствовала формированию образа "супервождя", отметил автор канала Александр Снитовский на платформе Дзен.

Такой образ дает властям страны мощный инструмент в управлении народными настроениями. Молодой Ким Чен Ын показан как выдающаяся личность, уже в юности, совершившая достижения, выходящие за рамки обычных.

Этот образ направлен на внушение гражданам Северной Кореи идеи, что Ким Чен Ын - не только продолжатель дел отца. Но также - человек с необычайными способностями и предназначением.

Такое представление о Ким Чен Ыне формирует образ непререкаемого лидера. Это, в свою очередь, усиливает легитимность режима , а также его способность управлять государством.