Диетолог Соломатина рассказала, как морская рыба, петрушка и овсянка омолаживают организм

После 50-ти лет у человека начинаются необратимые процессы старения. В частности, ухудшается метаболизм и обостряются хронические заболевания. На эти процессы во многом влияет питание. Что можно предпринять, чтобы не допустить таких серьёзных проблем?

Диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что после наступления пятидесятилетия надо капитально менять питание. Главные риски в таком возрасте - недуги, которые обостряются из-за плохого питания.

Для профилактики артериальной гипертонии, ожирения, прогрессирования атеросклероза и сахарного диабета Соломатина рекомендует ограничить употребление жареных мясных блюд, кондитерских изделий и сладостей на основе маргарина.

По ее словам, улучшить обменные процессы и омоладить организм могут кисломолочные продукты, морская рыба, овсянка, крупы и хлеб со злаками. Разбавить меню можно свежими овощами-фруктами и клетчаткой.

Эксперт обратила внимание, что в петрушке, щавеле или базилике много полезных витаминов, способных омолодить организм. Но надо не забывать, что клетчатка, которой немало в растительных продуктах, может нанести вред людям с болезнями ЖКТ.