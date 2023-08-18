Как защитить пороги и подкрылки от налипания снега: совет опытных водителей

Однако, существуют способы предотвратить налипание снега в первую очередь. Ниже приводится инструкция по защите порогов и подкрылков от надоедливой проблемы.
Способы предотвращения налипания снега
- Внимательно очистите пороги и подкрылки от снега и грязи.
- Примените специальное водоотталкивающее средство, например, WD-40. Распылите его на поверхности в течение 1-2 минут, затем дайте средству высохнуть.
Следуя этим шагам, вы создадите защитный слой на поверхностях автомобиля, который поможет избежать прилипания снега в течение 2-3 недель.
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