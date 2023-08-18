Как защитить пороги и подкрылки от налипания снега: совет опытных водителей

Однако, существуют способы предотвратить налипание снега в первую очередь. Ниже приводится инструкция по защите порогов и подкрылков от надоедливой проблемы.

Способы предотвращения налипания снега

Внимательно очистите пороги и подкрылки от снега и грязи. Примените специальное водоотталкивающее средство, например, WD-40. Распылите его на поверхности в течение 1-2 минут, затем дайте средству высохнуть.

Следуя этим шагам, вы создадите защитный слой на поверхностях автомобиля, который поможет избежать прилипания снега в течение 2-3 недель.