Как проверить качество бензина за 1 секунду: полезный лайфхак

Чтобы убедиться, что горючее без примесей, существует простой и эффективный способ.

Для этой проверки вам понадобится всего лишь обычный лист бумаги формата A4. Процесс очень прост: на бумагу капает несколько капель топлива, после чего вы смотрите на результат.

Если бумага остается без пятен и изменений цвета, то все в порядке. Однако если на бумаге появляются следы, особенно кристаллики, это может свидетельствовать о наличии примесей.

Этот способ занимает всего несколько секунд, но может помочь вам определить качество топлива. Но не забывайте соблюдать осторожность и безопасность при проведении этого теста.