Дачный эксперт рассказал, как отпугнуть муравьев с участка, применяя перец

Рассказываем, что надо делать, чтобы муравьи навсегда ушли с участка.
Компоненты секретного рецепта: перец и вода. Брать можно черный или красный молотый острый перец.
Понадобится около 25 г порошка перца и пол литра кипятка. Настаиваем смесь 4 часа.
Образовавшийся перечный раствор нужно остудить, поместить в емкость объемом на 5 литров Потом делать опрыскивания от вредителей.
Обработки проводим один раз за 14 дней. Предпочтительно в вечернее время. В качестве прилипателя используем мыло, которое добавляем к раствору.
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