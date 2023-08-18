Дачный эксперт рассказал, как отпугнуть муравьев с участка, применяя перец

Рассказываем, что надо делать, чтобы муравьи навсегда ушли с участка.

Компоненты секретного рецепта: перец и вода. Брать можно черный или красный молотый острый перец.

Понадобится около 25 г порошка перца и пол литра кипятка. Настаиваем смесь 4 часа.

Образовавшийся перечный раствор нужно остудить, поместить в емкость объемом на 5 литров Потом делать опрыскивания от вредителей.

Обработки проводим один раз за 14 дней. Предпочтительно в вечернее время. В качестве прилипателя используем мыло, которое добавляем к раствору.