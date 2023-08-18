Черный лед: тайная угроза зимних дорог и как ей противостоять

Этот лед не образуется в изолированных пятнах, он распространяется по всей ширине дороги, представляя опасность для всех водителей. Как только водитель резко тормозит на скользкой поверхности, машина может начать заноситься и становится крайне сложно вернуть управление.

На каких участках дорог чаще всего образуется черный лед?

На дорогах с холмами и оврагами, где скапливается туман. На мостах и эстакадах, подверженных сильным ветрам. Перед перекрестками и пешеходными переходами. На крутых спусках и подъемах. На участках дороги, плохо освещенных солнечным светом.

Интересно, что на плотно населенных участках риск черного льда ниже, чем на узких местных дорогах, где нужно быть особенно осторожными.

Советы для безопасного вождения на обледенелых дорогах