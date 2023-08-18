Какие 4 вещи не стоит делать с машиной в холода

Такой подход может иметь негативные последствия для технического состояния авто. Давайте рассмотрим, какие действия следует избегать в холодное время года и почему.

Длительная бездейственность автомобиля - Постоянная стоянка автомобиля зимой может оказать негативное влияние на его работоспособность. Зимой это отличная возможность овладеть навыками управления машиной в сложных условиях и убедиться в ее готовности к работе.

Использование всесезонных шин - Выбор всесезонной резины может быть экономически выгодным, однако она не всегда способна обеспечить оптимальное сцепление с дорогой в зимних условиях, за исключением мест с умеренной зимой.

Пренебрежение мойкой машины - Мыть машину зимой является необходимостью, так как на дорогах используются реагенты, которые могут негативно повлиять на детали автомобиля. Поддержание чистоты авто помогает избежать коррозии и повреждений.