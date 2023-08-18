Какие 4 вещи не стоит делать с машиной в холода

Такой подход может иметь негативные последствия для технического состояния авто. Давайте рассмотрим, какие действия следует избегать в холодное время года и почему.
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Длительная бездейственность автомобиля - Постоянная стоянка автомобиля зимой может оказать негативное влияние на его работоспособность. Зимой это отличная возможность овладеть навыками управления машиной в сложных условиях и убедиться в ее готовности к работе.
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Использование всесезонных шин - Выбор всесезонной резины может быть экономически выгодным, однако она не всегда способна обеспечить оптимальное сцепление с дорогой в зимних условиях, за исключением мест с умеренной зимой.
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Пренебрежение мойкой машины - Мыть машину зимой является необходимостью, так как на дорогах используются реагенты, которые могут негативно повлиять на детали автомобиля. Поддержание чистоты авто помогает избежать коррозии и повреждений.
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Несоответствующее паркование - Многие водители избегают парковки у дома зимой, предпочитая выбрать другие места. Однако стоит быть осторожными с выбором парковки, так как при уборке дорог снег и грязь могут скопиться возле обочины и попасть на ваш автомобиль.
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