Какие 4 вещи не стоит делать с машиной в холода

17:04 2023-08-18

В зимний период многие автовладельцы нередко забывают о своих автомобилях, особенно в городах, где есть доступ к общественному транспорту.

Такой подход может иметь негативные последствия для технического состояния авто. Давайте рассмотрим, какие действия следует избегать в холодное время года и почему.

  1. Длительная бездейственность автомобиля - Постоянная стоянка автомобиля зимой может оказать негативное влияние на его работоспособность. Зимой это отличная возможность овладеть навыками управления машиной в сложных условиях и убедиться в ее готовности к работе.

  2. Использование всесезонных шин - Выбор всесезонной резины может быть экономически выгодным, однако она не всегда способна обеспечить оптимальное сцепление с дорогой в зимних условиях, за исключением мест с умеренной зимой.

  3. Пренебрежение мойкой машины - Мыть машину зимой является необходимостью, так как на дорогах используются реагенты, которые могут негативно повлиять на детали автомобиля. Поддержание чистоты авто помогает избежать коррозии и повреждений.

  4. Несоответствующее паркование - Многие водители избегают парковки у дома зимой, предпочитая выбрать другие места. Однако стоит быть осторожными с выбором парковки, так как при уборке дорог снег и грязь могут скопиться возле обочины и попасть на ваш автомобиль.

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