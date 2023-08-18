Как вернуть автомобилю блеск новизны и не повредить краску: простой и эффективный способ

17:13 2023-08-18

Многие автолюбители могут похвастаться, что их машина всегда выглядит как новая, несмотря на то, что она уже не молода.

Как им удается сохранить идеальное состояние внешнего вида своего автомобиля?

Секрет этой безупречности весьма прост: скорее всего, они не ограничиваются просто мойкой. После каждой мойки на поверхность автомобиля наносится особое средство, и оно не так уж и сложно доступно.

Этим средством является бальзам для волос. Две столовые ложки бальзама следует добавить в ведро с чистой водой и тщательно перемешать. Затем этот состав наносится на поверхность автомобиля после его мойки.

Сразу же после нанесения следует подождать несколько минут, а затем аккуратно смыть остатки средства. Результатом будет не только полное удаление загрязнений, но и появление яркого блеска. Машина кажется словно только что с завода.

Важно следовать всем рекомендациям, таким образом, состояние краски и покрытия не пострадает. Ведь бальзам для волос обладает нежным воздействием.

Кроме того, в составе бальзама для волос есть вещества, которые отталкивают воду, и это означает, что влажная грязь будет реже прилипать к поверхности автомобиля.

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