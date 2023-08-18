Как вернуть автомобилю блеск новизны и не повредить краску: простой и эффективный способ

Как им удается сохранить идеальное состояние внешнего вида своего автомобиля?

Секрет этой безупречности весьма прост: скорее всего, они не ограничиваются просто мойкой. После каждой мойки на поверхность автомобиля наносится особое средство, и оно не так уж и сложно доступно.

Этим средством является бальзам для волос. Две столовые ложки бальзама следует добавить в ведро с чистой водой и тщательно перемешать. Затем этот состав наносится на поверхность автомобиля после его мойки.

Сразу же после нанесения следует подождать несколько минут, а затем аккуратно смыть остатки средства. Результатом будет не только полное удаление загрязнений, но и появление яркого блеска. Машина кажется словно только что с завода.

Важно следовать всем рекомендациям, таким образом, состояние краски и покрытия не пострадает. Ведь бальзам для волос обладает нежным воздействием.

Кроме того, в составе бальзама для волос есть вещества, которые отталкивают воду, и это означает, что влажная грязь будет реже прилипать к поверхности автомобиля.