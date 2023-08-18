Почему опытные водители всегда возят с собой газету: 4 ситуации, когда газетная бумага поможет

Тем не менее, они всё ещё находят своё место в повседневной жизни, даже среди водителей, которые могут использовать газетную бумагу для различных задач в автомобиле.

Вот четыре ситуации, когда газета может быть весьма полезной в авто:

1. Сухие Коврики Зимой в салоне машины часто образуются лужи и влага из-за снега на обуви. Положив газету под коврик, можно избежать проникновения влаги в днище автомобиля.

2. Быстрое Уборство Газетная бумага идеально подходит для протирания поверхностей, таких как сиденья и приборная панель. Она хорошо впитывает пролитые жидкости и помогает быстро убрать пятна.

3. Очистка Стекол Чтобы избежать появления разводов на стеклах после протирки влажной тряпкой, газетой можно тщательно вытереть остатки влаги, обеспечивая чистоту стекол.

4. Предотвращение Запотевания Стёкол В холодное время года, чтобы избежать запотевания и образования наледи на стеклах, можно оставить скомканные газеты на сиденьях – они поглощают лишнюю влагу.