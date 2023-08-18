Опытный цветовод раскрыл основные секреты ухода за клематисами на дачном участке

Этим великолепным цветам нужна щелочная почва. Кислую надо обязательно нейтрализовать, поливаем раствором воды и доломитовой муки.

Приводим рецепт подкормки, которая обеспечивает пышное и долгое цветение. На 7 л воды добавляем 4 г борной кислоты и 2 г калия. Но сначала нужно хорошо пролить растения чистой водой.

Еще один важный совет. Нельзя пересушивать и перегревать корни растения. Чтобы этого не случилось, посадите под цветами лаванду, она будет давать тень корням.

Обязательно следим за тем, чтобы корневая система была погружена в землю, если корни стали слегка выступать, нужно подсыпать на них слой грунта.