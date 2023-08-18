Как очистить колесные диски от налета без посещения мойки: секретный способ

Обычно это загрязнение связано с износом тормозных колодок.

Как избавиться от этой неприятности? Есть привычный путь – поехать в автомойку. Однако, в зимние месяцы, особенно при сильных морозах, такое решение может быть не очень удобным.

Но опытные автомобилисты знают о простом методе, который позволяет вернуть чистоту дискам, минуя посещение мойки. Как именно они это делают?

Используемое Средство В качестве эффективного решения для борьбы с черным налетом используется растительное масло.

Процедура довольно проста: необходимо налить небольшое количество растительного масла в баллончик с распылителем.

Затем равномерно распылить масло на загрязненные колесные диски. После примерно пятнадцати минут обработанную поверхность следует протереть мягкой чистой тряпкой.

Важно, чтобы используемая ткань была без всякого дополнительного обработанного и абсолютно чистой.