Как быстро замаскировать царапины на кузове автомобиля: интересный способ

Будь то случайный удар камня или небрежное открытие двери, подобные микротрещины могут негативно повлиять на внешний вид автомобиля.

Молодые автомобилисты зачастую сталкиваются с вопросом: "Как избавиться от царапин?" В то время как опытные водители с уверенностью говорят, что необязательно применять сложные и дорогостоящие методы. Существует простое средство, которое поможет скрыть эти дефекты.

Суть метода заключается в использовании лака для ногтей. В магазинах представлено множество оттенков этого косметического продукта, и необходимо выбрать цвет, идентичный оттенку кузова автомобиля.

Выбор правильного оттенка крайне важен, поскольку даже небольшое расхождение может выдать "замаскированный" участок наличие. После выбора подходящего оттенка лака, он аккуратно наносится на царапину. После высыхания лака, можно использовать полироль для дополнительной отделки.