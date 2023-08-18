Что умные водители подкладывают под автомобильные коврики: простой лайфхак

Пропитывание материала жидкостью может негативно повлиять на его качество, а также спровоцировать коррозионные процессы на металлических поверхностях днища авто.

Чтобы предотвратить подобные проблемы, в машину следует установить коврики. Тем не менее, даже они не всегда обеспечивают полную защиту днища от воды. Как с текстильными, так и с резиновыми ковриками возникают трудности: первые быстро становятся мокрыми, а на вторых могут появляться трещины.

Особенно актуальной становится эта проблема зимой, когда влага попадает в салон в виде снега, который позже тает. Но есть простой и эффективный хак, который помогает улучшить защиту ковриков от влаги и повысить долговечность обивки.

Газета Размещение газеты под автомобильным ковриком позволяет избежать уязвимости обивки перед влагой. Газетная бумага обладает впитывающими свойствами, предотвращая попадание влаги на металлическую поверхность и защищая днище от коррозии. Однако следует помнить, что газету нужно будет часто менять, как минимум каждые два дня.

Пластиковая решетка Если не хочется менять газету так часто, под коврик можно положить другой материал. Идеальным вариантом является пластиковая решетка, например, решетка для раковины. Она создает воздушный слой между ковриком и обивкой, обеспечивая лучшую вентиляцию и ускоряя испарение влаги. Это значительно снижает риск коррозии металлических поверхностей днища.