Полезные советы для дачников: с этой подкормкой огурцы будут плодоносить до глубокой осени

18:24 2023-08-18

Раскрываем секреты бывалых огородников. Берите на заметку рецепты для долгого и обильного плодоношения огурцов на дачном участке.

Первый рецепт для продления плодоношения огурцов. На десятилитровое ведро воды берем 30 капель йода, столовую ложку марганцевого раствора бордового цвета.

Туда же добавляем борную кислоту - 5 г, две большие ложки нашатыря. Опрыскиваем растения.

Готовим зеленое удобрение: измельчаем крапиву и другую сорную траву, разводим с водой в соотношении 1:10. Применяем так же. Можно делать поливы.

Даем дрожжевую подкормку для улучшения урожайности. На 10 л воды берем 10 г сухих дрожжей, 2 большие ложки сахара.

Используем янтарную кислоту с той же целью - продлить плодоношение. Обрызгиваем растения раствором - на 10 л воды 2 г кислоты и 20 мл нашатырного спирта.

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