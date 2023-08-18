Пластический хирург Вардан Хачатрян написал на Алану Мамаеву заявление в правоохранительные органы

В 2022-м году пластический российский хирург Вардан Хачатрян попал в громкий скандал. Некоторые пациенты обвинили доктора в домогательствах прямо в клинике.

Сторону пострадавших заняла экс-жена известного футболиста Алана Мамаева, которая довела дело до прокуратуры.

Я заметила: помимо историй с приставаниями, многие остались недовольны итогами пластики, — цитирует светскую львицу СтарХит.

Доктор это не оставил без внимания. Хачатрян намерен отстаивать свое доброе имя и уже обратился с заявлением на брюнетку в правоохранительные органы.

По словам врача, Мамаева распространяла про него ложные сведения. Что касается ополчившихся против него пациенток, то, считает хирург, они вступили в сговор с Аланой.