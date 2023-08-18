Как снизить расход топлива зимой: одно простое действие

Это объясняется несколькими факторами, включая увеличенную нагрузку на двигатель из-за снежных дорожных условий, использование обогревателей и потребность в прогреве двигателя.

Тем не менее, существует одно простое и эффективное действие, которое может помочь снизить расход топлива в зимний период.

Очистите багажник

Очистите багажник от лишних предметов и инструментов. В зимний период многие автовладельцы склонны заполнять багажник различными вещами, особенно инструментами, в надежде быть готовыми к зимним неудачам, таким как застревание в снегу.

Однако избыточные предметы в багажнике лишь увеличивают вес автомобиля, что в свою очередь повышает расход топлива. Например, каждые 45 лишних килограммов могут увеличить расход топлива на 2%.

Сократите время прогрева

Также важно сократить время прогрева двигателя. Длительный прогрев двигателя перед поездкой потребляет дополнительное количество топлива. Рекомендуется ограничить прогрев до трех минут и, вместо этого, предпочитать плавное движение в начале пути.