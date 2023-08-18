В Канаде наступил апокалипсис: из-за пожаров эвакуируют целые города

В Канаде сейчас бушует 240 лесных пожаров. Смог от огня окрасил небо в бордовый цвет.

Как сообщает Рrozvezd.info, эвакуации подверглись 170 тысяч человек, при этом вывозят их целыми городами.

Люди бросают свои дома, понимая, что в ближайшие дни огонь может перекинуться на их город. В некоторых регионах не работают мобильная связь и интернет.

При этом, уточняет издание, наиболее сложная ситуация в Хей-Ривере, где проживает порядка 3,5 тысяч ичеловек. Пожар его заблокировал, перекрыв две магистрали.

Запасы продовольствия в этом городе стремительно сокращаются, а огонь распространяется. По данным канадских СМИ, в Хей-Ривере сейчас остается около 500 человек, они не могут покинуть город. Дым от пожарищ в Канаде уже достиг США и Португалии.