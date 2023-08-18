Дачный эксперт объяснил, почему гумат калия - отличная подкормка для клубники при созревании ягод

Хороший и эффективный способ увеличить урожай ягод клубники - дать растению гумат калия. Вы получите долгое и обильное плодоношение.

Для клубники это любимое удобрение на этапе формирования плодов.

Плюсы гумата калия в том, что он дает равномерное и плавное созревание ягод, увеличивает их размер на 15%, а также продлевает срок хранения собранной клубники.

На 10 л воды разводим 1 большую ложку гумата калия. Поливаем все кусты, также их можно опрыскать этим же раствором.

При этом надо помнить, что одновременные подкормки другими препаратами клубнике в фазу созревания не нужны.