Дачный эксперт объяснил, почему гумат калия - отличная подкормка для клубники при созревании ягод

19:08 2023-08-18

Простой и действенный способ подкормки клубники на фазе созревания - это применение гумата калия. Рассказываем, как кормить.

Хороший и эффективный способ увеличить урожай ягод клубники - дать растению гумат калия. Вы получите долгое и обильное плодоношение.

Для клубники это любимое удобрение на этапе формирования плодов.

Плюсы гумата калия в том, что он дает равномерное и плавное созревание ягод, увеличивает их размер на 15%, а также продлевает срок хранения собранной клубники.

На 10 л воды разводим 1 большую ложку гумата калия. Поливаем все кусты, также их можно опрыскать этим же раствором.

При этом надо помнить, что одновременные подкормки другими препаратами клубнике в фазу созревания не нужны.

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