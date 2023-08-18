2 опасные водительские привычки, которые наносят вред машине

Однако некоторые водительские привычки могут серьезно навредить вашей машине и ускорить износ деталей.

Частое Использование Тормозов Следование близко к другим автомобилям и постоянное притормаживание могут негативно сказаться на тормозной системе. Резкие переходы с ускорения на торможение могут вызвать износ колодок и дисков, а также ухудшить общее состояние тормозов.

Пренебрежение Переживанием "Лежачих Полицейских" Игнорирование участков дороги с увеличенной неровностью может повлечь за собой повреждения подвески и других деталей машины. Быстрая проезжая через "лежачие полицейские" может вызвать трещины, износ амортизаторов и даже повреждение рамы.