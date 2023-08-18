Садовод со стажем рассказал, чем удобрять сливу для получения богатого урожая

Первый год после посадки слива в удобрениях не нуждается вообще. В следующие три года надо внести каждую весну по 20 г мочевины на 1 квадратный метр.

Когда растение начнет плодоносить, каждый год даем ему навоз (или компост) - 10 кг на метр квадратный приствольного круга.

Также добавляем к подкормке 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия, 200 г древесной золы.

При полноценном плодоношении нужно давать увеличенную дозу органики, до 15-20 кг на метр квадратный. Минеральные вносят в прежнем объеме.

Мочевину желательно давать весной, фосфор и калий - осенью. Навоз и компост можно вносить в любое время.