Что будет со сливой при нехватке питательных элементов: основные симптомы недомогания

Если сливам не хватает азота, они слабо цветут, листья теряют яркую окраску, могут осыпаться. Плоды становятся мелкими и невкусными.

Нужно опрыскать растение мочевиной 0,5% или аммиачной селитрой 0,2%.

При избыточном внесении азотных удобрений деревья растут очень быстро, плоды созревают раньше времени, зимой деревья плохо переживают морозы.

При этом плоды будут несладкие и бледные по цвету.

Если не хватает калия, листья с краю делаются бурыми, скручиваются. Нехватка магния дает бурый цвет в области прожилок и по краю листа.

В обоих случаях надо вносить 50 г калимага или 40 г калимагнезии на метр квадратный.

При нехватке фосфора слабо растут корни, листья и ветки становятся серыми, рано опадают листья, плоды мельчают.

Нехватка железа сказывается на верхних побегах. Листья там начинают желтеть.

В обоих случаях вносим недостающее вещество вместе с подходящими удобрениями по инструкции.