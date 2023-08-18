Что будет со сливой при нехватке питательных элементов: основные симптомы недомогания

Если сливам не хватает азота, они слабо цветут, листья теряют яркую окраску, могут осыпаться. Плоды становятся мелкими и невкусными.
Нужно опрыскать растение мочевиной 0,5% или аммиачной селитрой 0,2%.
При избыточном внесении азотных удобрений деревья растут очень быстро, плоды созревают раньше времени, зимой деревья плохо переживают морозы.
При этом плоды будут несладкие и бледные по цвету.
Если не хватает калия, листья с краю делаются бурыми, скручиваются. Нехватка магния дает бурый цвет в области прожилок и по краю листа.
В обоих случаях надо вносить 50 г калимага или 40 г калимагнезии на метр квадратный.
При нехватке фосфора слабо растут корни, листья и ветки становятся серыми, рано опадают листья, плоды мельчают.
Нехватка железа сказывается на верхних побегах. Листья там начинают желтеть.
В обоих случаях вносим недостающее вещество вместе с подходящими удобрениями по инструкции.
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