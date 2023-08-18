Дачный эксперт дал несколько советов по избавлению от муравьев на огороде и в саду

Вещества, содержащиеся в коричном порошке, смертельно опасны для муравьев. Они боятся корицы и держатся от нее подальше.

Использовать для отпугивания можно молотую корицу или эфирное масло.

Посыпаем землю порошком в местах скопления насекомых или распыляем по поверхности участка водный раствор эфирного масла.

Муравьи терпеть не могут кайенский перец. Он не убивает насекомых, но хорошо их отпугивает. Они уходят от этого запаха подальше.

Можно рассыпать порошок по дорожкам и домикам муравьев или распылить его в виде водного раствора.

Лимонный сок разводим с водой 1:3, распыляем в местах скопления насекомых.

Уксус смешиваем с водой в равных долях. Можно опрыскивать домики и ходы насекомых, или направлять спрей прямо на муравьев, это их погубит.