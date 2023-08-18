Суворовцы Беларуси и России отметили День Союзного государства

В пятницу в очередной раз во Всероссийском детском центре «Орлёнок» прошёл тематический День Союзного государства, регулярно проводимый в рамках военно-патриотической смены учащихся кадетских и суворовских (Нахимовского военно-морского) училищ. Сперва ребят ждала торжественная линейка, в ходе которой почетные гости воспитанникам напомнили об истории создания и основных направлениях деятельности Союзного государства, в рамках которого реализуется совместная оборонная политика, согласовано внешнеполитическое взаимодействие, проводятся общие масштабные проекты.

«Сегодня у нас день Союзного государства – очень знаковый для нас день, поскольку очень много усилий мы прилагаем к тому, чтобы наши народы и государства были ближе друг к другу. Конечно, сейчас проводится множество молодёжных программ, например, по укреплению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Будем продолжать проводить подобные мероприятия, чтобы наращивать опыт в нашем взаимодействии в рамках воспитания молодого поколения. Искренне вас приветствую и желаю успехов в жизни и учёбе», – обратился к ребятам член Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Александр Маркевич. Помимо этого, парламентарий обратил внимание на то, что нынешняя смена, уже семнадцатая в своем роде, что означает то, что участники нынешней смены родились уже позже, чем смена начала свое существование, что, в свою очередь, свидетельствует о важности и нужности затеи. После торжественной линейки была презентация кадетских корпусов. Позднее были шашечные соревнования и мастер-классы, а также ряд иных весьма интересных активностей. Завершила день концертная программа «Россия и Беларусь в Союзном государстве», подготовленная самими участниками вышеупомянутой смены.