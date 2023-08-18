Что делать для стимулирования плодоношения и улучшения вкусовых свойств огурцов: советы бывалых дачников

При появлении первых завязей даем хлебную подкормку. Готовится она так: на ведро воды берем целую буханку хлема. Настой делаем неделю.

Храним в теплом месте. Перед тем как применить, вливаем в ведро 30 капель йода, потом разбавляем концентрат водой 1:3. Одному кустику даем 500 мл.

Чтобы улучшить плодоношение и вкус огурцов, применяем луковую шелуху. Надо залить ее кипятком и готовить настой 4 дня.

Пропорции берем произвольные. После приготовления надо развести концентрат. На одну часть берем десять частей воды.

Средство е только будет хорошей подкормкой, но и поможет бороться с вредителями и болезнями.