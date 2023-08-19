Хорошее средство для роста крепких, крупных, здоровых кочанов капусты

Это старое испытанное неоднократно средство поможет вырастить крепкие сочные капустные кочаны.

Надо приготовить раствор на основе валерианы. Берем большое ведро, заливаем туда три литра воды. Добавляем целую баночку валерианы жидкой.

Вливаем большую локу жидкого мыла. Поливаем или опрыскиваем капустные кочаны.

За месяц до снятия урожая нужно сделать еще одно действие. На пять литров воды добавить большую ложку жидкого мыла.

Средством обрабатываем кочаны, после этого на капусте не заведутся вредители.