Как получить крупные капустные кочаны пекинской капусты на даче: советы эксперта

При выращивании поддерживаем температуру 15-20 градусов. В жаркую погоду нужно выставлять рядом с грядками тару с холодной водой.

Посадки надо укрывать от жаркого солнца, придумайте затенение. При похолодании надо укрыть капусту спанбондом.

Поливаем постоянно, почва должна быть влажная. Капусту желательно мульчировать.

При посадке выдерживаем расстояние 35 см.

Чтобы ускорить появление завязей, обрабатываем борной кислотой (на 10 л воды 2 г кислоты).

Обрабатываем землю золой, чтобы не завелась крестоцветная блошка.

Когда появляются 5-7 листов, обвязываем розетку широкой эластичной лентой, можно старыми колготками. Листья надо стянуть, но не крепко.

За сезон реально получить два урожая раннеспелых кочанов и один урожай поздних.